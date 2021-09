Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

Publicado 15/09/2021 15:52

Rio - A diretoria do Botafogo trabalha para prorrogar a concessão do Estádio Nilton Santos, que, a princípio, vai até abril de 2031. Além disso, já visando ter maior tempo para trabalhar com sua casa, o clube tem conversas avançadas om uma empresa de grande porte do ramo de eventos para administrar o estádio.

De acordo com informações publicadas pela Rádio Tupi, o Botafogo deseja a ampliação da concessão do estádio por mais 10 anos, administrando o local até 2041. Para isso acontecer, precisa alinhar questões com a Prefeitura do Rio, já que o clube possui dívida na casa dos R$ 50 milhões.

Desejo antigo, mas que pode sair do papel com a atual gestão de Durcesio Mello e Jorge Braga, a casa do Alvinegro no bairro de Engenho de Dentro pode ter também uma grande empresa do ramo de eventos responsável pela administração.

O Botafogo trabalha em cima de outros detalhes com investidores e parceiros para que o Estádio Nilton Santos seja mais explorado e atraia rentabilidade a médio e curto prazo.