Jorge Braga, Durcesio Mello, Enderson Moreira e Freeland do Botafogo durante apresentacao no Estadio Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/09/2021 23:41 | Atualizado 15/09/2021 23:42

Fim da trajetória de Diego Cavalieri e Lecaros no Botafogo. O clube informou, na noite desta quarta-feira, que o goleiro e o atacante não têm mais contrato vigente.

"Como é de conhecimento público, o clube tem realizado uma série de ações internas difíceis, mas que são imprescindíveis para garantir a manutenção do compromisso orçamentário. O Botafogo agradece aos atletas pelo profissionalismo enquanto defenderam a camisa alvinegra, desejando sucesso em seus futuros desafios", disse o Botafogo.

Diego Cavalieri era um dos atletas mais caros do elenco, com custo mensal avaliado em mais de R$ 200 mil por mês. Lesionado desde fevereiro, o goleiro não atuou na temporada 2021. Alexander Lecaros voltou recentemente de empréstimo do Avaí e não estava nos planos do técnico Enderson Moreira.

O lateral-esquerdo Guilherme Santos e o meia-atacante Felipe Ferreira são outros nomes que negociam a rescisão contratual com a diretoria do Botafogo. As conversas estão sendo conduzidas pelo CEO Jorge Braga.