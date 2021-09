Sede de General Severiano - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Sede de General SeverianoVitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 15/09/2021 17:23

Rio - O Botafogo comunicou, nesta quarta-feira, através de nota oficial, que passará a exigir o comprovante de vacinação contra Covid-19 para acesso em suas redes, como determina o decreto municipal no Rio de Janeiro a partir deste dia 15 de setembro.

"O Botafogo de Futebol e Regatas informa que, a partir desta quarta-feira (15/09/2021), irá efetuar um controle de comprovação de vacinação contra a Covid-19. Em cumprimento ao Decreto Municipal n° 49.335/2021, será exigida a apresentação do Certificado de Vacinação para ingressar nas dependências de todas as sedes do Clube", publicou o Alvinegro em seu site oficial.

O Botafogo apresentou diversas campanhas pela vacinação contra o coronavírus e segue incentivando a população a comparecer aos postos para a imunização.