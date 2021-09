Daniel Borges em ação pelo Botafogo na Série B - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Daniel Borges em ação pelo Botafogo na Série BFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/09/2021 17:37

Rio - Emprestado pelo Mirassol, o lateral-direito Daniel Borges chegou para disputar a Série B e se tornou peça-chave do Botafogo nas mãos do técnico Enderson Moreira. Na goleada contra o Londrina, no último sábado, por 4 a 0, o jogador fez seu primeiro gol pelo Alvinegro. Em entrevista concedida ao "Lance", o camisa 20 celebrou o feito.



"Foi uma alegria imensa porque a gente trabalha a semana toda, são jogos atrás de jogos. Quando marcamos gol é um momento de êxtase muito grande. A gente libera tudo que tem para liberar, de felicidade, força, tudo… Fazer um gol com a camisa do Botafogo dentro de casa foi uma felicidade enorme, só faltou a torcida ali para poder comemorar junto", disse Daniel Borges.

Nitidamente potencializado sob o comando de Enderson Moreira, Daniel vive usa melhor fase com a camisa do Botafogo. Em meio a isso, o lateral-direito ganhou um concorrente de peso no setor, já que Rafael, novo camisa 7 do Alvinegro com passagem brilhante na Europa por Manchester United, Lyon e Istambul, foi anunciado e deve estrear nas próximas semanas. Daniel Borges celebrou a chegada do novo companheiro de equipe e comentou sobre a concorrência no lado direito do campo.

"A concorrência existe todos os dias. Temos o Jonathan e o Warley, que agora vem jogando mais à frente. Pressão existe sempre, isso nunca vai mudar. Ele (Rafael) é um grande jogador, não preciso nem falar da história dele, todos nós conhecemos e sabemos o potencial dele. Espero que ele venha e possa nos ajudar. É bom ter jogadores de alto nível porque isso gera uma disputa sadia e quem ganha é o clube. Tomara que ele nos ajude bastante", afirmou o camisa 20 do Botafogo.