Daniel Borges em ação pelo Botafogo na Série BFoto: Vitor Silva/Botafogo
Daniel Borges celebra primeiro gol e comenta concorrência com Rafael na lateral-direita do Botafogo: 'Alto nível'
Enderson Moreira tem agora quatro peças para o setor
Daniel Borges celebra primeiro gol e comenta concorrência com Rafael na lateral-direita do Botafogo: 'Alto nível'
Enderson Moreira tem agora quatro peças para o setor
Agora técnico do Náutico, Marcelo Chamusca fala sobre reencontro com o Botafogo
Técnico trabalhou no Estádio Nilton Santos até o mês de julho, quando foi demitido após sequência de resultados negativos
Botafogo rejeitou R$ 200 mil por patrocínio master visando valorização da marca
Estratégia passa pelas mãos do CEO Jorge Braga e do diretor de negócios Lênin Franco
Fernandão é aprovado nos exames médicos antes de fechar com o Botafogo
Atacante de 34 anos foi bem avaliado pelo técnico Enderson Moreira
Clube de Ronaldo Fenômeno perto de fechar com Rafael Navarro, diz jornal
Atacante de 21 anos não está disposto a renovar com o Botafogo
Botafogo anuncia rescisão contratual com dois jogadores do elenco profissional
Comunicado foi feito na noite desta quarta-feira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.