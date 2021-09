Marcelo Chamusca - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/09/2021 16:15

Rio - O próximo sábado será especial para Marcelo Chamusca. Pela primeira vez desde a sua saída do Botafogo, o agora técnico do Náutico reencontra o seu ex-clube.

Na coletiva de imprensa, o treinador exaltou a equipe carioca e citou a base deixada para que Enderson Moreira pudesse desempenhar um bom papel após o suceder.

"É sempre uma grande oportunidade se confrontar com um clube da história e da grandeza do Botafogo. Trabalhei lá, conheço bem o momento e a realidade do clube. Na realidade, a base dos jogadores que compõem o elenco principal do time trabalhou comigo. É uma equipe forte, com um vestiário de caráter grande, jogadores comprometidos. É uma honra ter a oportunidade de jogar contra um clube da grandeza do Botafogo", disse Chamusca.

Além do reencontro, a partida marca um duelo direto para o Timbu. Já que o time está na 7ª colocação, com 35 pontos e o Botafogo aparece na 3ª colocação, com 41 pontos.