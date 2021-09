EstrelaBet foi estampada já na última rodada da Série B, na goleada sobre o Londrina - FabioCosta

Rio - O Botafogo recebeu uma oferta de R$ 200 mil e outras abaixo desse valor para voltar a expor patrocínio na região "master", mas recusou. A nova ideia do clube é não receber qualquer valor, e sim buscar a valorização da marca do Alvinegro. A informação é do site "GE".

Nos últimos anos, o Botafogo fechou acordos por patrocínios com valores bem abaixo do mercado. Entretanto, a visão do CEO do clube, Jorge Braga, e do novo diretor de negócios, Lênin Franco, é que o clube da estrela solitária necessita passar pelo processo de recuperar a força da marca para buscar patrocinadores mais fortes.

Na última semana, o alvinegro fechou o patrocínio do site de apostas "EstrelaBet", que será exposto na manga dos uniformes e, nas partidas contra Cruzeiro e Vasco, na região de "master". Com este acordo, o Botafogo conseguiu um valor melhor do que todo o ano de 2020 em exposição de marca em seus materiais.