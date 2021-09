Sede de General Severiano - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 17/09/2021 13:26

Rio - O Botafogo recebeu o prazo da Justiça de 48h para quitar o valor de aproximadamente R$ 2 milhões com o ex-volante Bolatti, argentino que atuou pelo Alvinegro na temporada de 2014 e que saiu do clube sem deixar saudade. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

De acordo com a informação, a condenação inicial foi em 2019, com o valor de R$ 1,5 milhão. O Botafogo entrou com recursos e conseguiu adiar o pagamento da dívida, mas que foi sendo atualizada e crescendo com os juros, que estão na casa dos 30% nos dois anos.

Mário Bolatti tem 36 anos e está atualmente sem clube. O volante desembarcou em General Severiano no ano de 2014 e chegou cercado de expectativas, que não foram correspondidas no ano do segundo rebaixamento do clube.