Botafogo confirma retorno do público ao Nilton Santos no próximo confronto com o Sampaio CorrêaFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/09/2021 12:05 | Atualizado 18/09/2021 12:06

Nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou um decreto que autoriza a presença de torcedores nos estádios na cidade a partir da próxima terça-feira, dia 21. A lotação permitida será de até 50% da capacidade dos locais que receberem os eventos. Sendo assim, o Botafogo publicou uma nota confirmando a volta do torcedor ao estádio na partida contra o Sampaio Corrêa, dia 26, pela Série B.

A última partida do Botafogo com a presença de público foi no dia 10 de março de 2020, contra o Paraná, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Alvinegro venceu por 1 a 0, com gol de Luiz Fernando, que hoje atua pelo Grêmio.



Em nota, o Botafogo informou que divulgará no início da próxima semana as informações do serviço da partida - comercialização de ingressos, camarotes, acesso de sócios e todas as restrições e adequações em virtude da prevenção à COVID-19. A partida contra o Sampaio Corrêa é válida pela 26º rodada da Série B e está marcada para às 18:15, em um domingo, dia 26 de setembro de 2021.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO BOTAFOGO



Foi realizado na tarde desta sexta-feira (17/9) o Conselho Técnico entre os participantes do Campeonato Brasileiro Série B. Na reunião, os clubes definiram o retorno de público nos municípios que já possuem a liberação dos órgãos sanitários. Com isso, a partir da 25ª rodada a decisão entrará em vigor.



O Botafogo vai realizar a sua primeira partida com presença de torcedores na 26ª rodada, contra o Sampaio Corrêa, no Nilton Santos. O serviço da partida — com informes da comercialização de ingressos, camarotes, acesso de sócios e todas as restrições e adequações em virtude da prevenção à COVID-19 — será divulgado no início da próxima semana.