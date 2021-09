Rafael é regularizado no BID e já pode estrear pelo Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/09/2021 10:15

O novo reforço do Botafogo, Rafael, já está liberado para atuar com a camisa alvinegra. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta sexta-feira. Porém, o lateral-direito só deve estrear pelo clube em outubro.

Apesar da ansiedade ser grande para a estreia do atleta, Rafael pediu duas semanas para ter tempo de se preparar e retomar o ritmo para poder atuar em campo. O novo camisa 7 do Botafogo não entra em campo desde maio, quando ainda era jogador do Istanbul Basaksehir.



Rafael chegou ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos na segunda-feira e já treina com o grupo. O lateral-direito assinou com o clube até dezembro de 2023.