18/09/2021

Como Enderson Moreira estava suspenso diante do Náutico, quem comandou o time na vitória por 3 a 1 sobre o Timbu foi o auxiliar técnico Luís Fernando Flores. Após a partida, o profissional concedeu entrevista coletiva e falou sobre a quinta vitória seguida na Série B.

"Foi importante (vencer de virada). Eu queria que isso fosse normal. Foi importante para a nossa maturidade, saber sair atrás e buscar o resultado. Graças a Deus conseguimos. Mas falta muita coisa ainda. Temos muitos jogos ainda. Teremos um jogo difícil contra o CSA agora e temos que estar focados para conseguir a vitória".

Com o triunfo, o Botafogo chegou aos 44 pontos e está momentaneamente na segunda colocação da Série B, a quatro pontos do líder Coritiba. A equipe, porém, aguarda o fim do jogo do Goiás com o Brasil de Pelotas para saber se vai se consolidar ou não na posição.