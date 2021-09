Enderson Moreira - Felipe Correia/Parceiro/Agência O Dia

Enderson MoreiraFelipe Correia/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 18/09/2021 18:29

O Botafogo embalou de vez na Série B em busca do acesso à Primeira Divisão do Brasileirão. Com boa exibição no Estádio Nilton Santos, o Alvinegro bateu o Náutico, de virada, conseguiu a quinta vitória consecutiva e pode terminar a 24ª rodada na vice-liderança. Os gols do triunfo por 3 a 1 foram marcados por Luís Oyama e Rafael Navarro, duas vezes. Jean Carlos descontou para o Timbu.

O Náutico começou melhor a partida e abriu o placar com Jean Carlos em chute da entrada da área, logo aos oito minutos. Vinicius recebeu no lado esquerdo da área e tocou para o meio. O meia chegou chutando da entrada área e mandou para o gol, colocando os visitantes na frente do placar.

Acuado no início, o Botafogo passou a sair mais para o jogo e criou boas oportunidades, principalmente com Marco Antônio e Rafael Navarro, que deram trabalho ao goleiro Alex Alves. Após muito insistir, o Alvinegro conseguiu o empate com Oyama, que saiu do banco para entrar no lugar de Pedro Castro, lesionado. O volante chutou de fora da área, a bola desviou na marcação e enganou o goleiro Alex Alves, deixando tudo igual no placar.

Em uma das cabines do Nilton Santos estava Rafael, lateral direto recém-contratado pelo Botafogo e que ainda irá estrear com a camisa do Alvinegro carioca, seu clube de coração desde a infância. E o jogador viu o time de Enderson Moreira virar logo aos cinco minutos do segundo tempo. Chay chutou cruzado pelo lado direito da área. O goleiro Alex Alves espalmou e, na sobra, Rafael Navarro mandou para a rede.

Aos 15, o Botafogo quase chegou ao terceiro. Carlinhos cobrou escanteio na área, Gilvan cabeceou, mas o goleiro Alex Alves fez grande defesa e evitou o pior para o Náutico. O Alvinegro fazia seguro e dominou o Náutico. Até os 30 da segunda etapa eram nove finalizações contra quatro do Timbu, que tentou pressionar, mas não conseguiu.

O Botafogo, de forma inteligente, administrou o placar e ainda conseguiu chegar ao terceiro, aos 51 do segundo tempo e fechou o caixão do Náutico. Após contra-ataque, Rafael Navarro recebeu com liberdade pelo lado direito da área de Diego Gonçalves e chutou para marcar o terceiro.

Com a vitória de virada sobre o Náutico, o Alvinegro está, de forma momentânea, na vice-liderança, com 44 pontos, quatro atrás do Coritiba, atual líder da competição. O Goiás, com 42, joga no fim da noite de sábado e, caso vença o Brasil de Pelotas, volta a ficar na segunda posição.