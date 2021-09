Joel Carli - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Joel Carli Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2021 17:10 | Atualizado 19/09/2021 17:21

Rio - O zagueiro Joel Carli, do Botafogo, deve ser desfalque até o mês de outubro. Titular desde que voltou a atuar pelo Alvinegro, o argentino sofreu uma entorse na partida contra o Remo e vem se recuperando de um edema ósseo na região.

De acordo com o jornalista Daniel Braune, Carli deve desfalcar a equipe de Enderson Moreira pelo menos nas partidas contra CSA, na próxima quinta-feira (23), e contra o Sampaio Corrêa, no domingo (26).

Na última sexta-feira, o argentino participou do treino com o grupo. Porém, o clube informou que ele segue lesionado, ficando fora da vitória por 3 a 1 sobre o Náutico, pela Série B. Gilvan formou dupla de zaga com Kanu.