Rafael Navarro comemora boa fase no Botafogo e destaca: 'Muito feliz' | Botafogo | O Dia

Rafael Navarro é artilheiro do Botafogo na Série BFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2021 10:14

Na tarde deste sábado, o Botafogo derrotou o Náutico por 3 a 1, no Nilton Santos, em partida válida pela 24ª rodada da Série B. Autor de dois dos três gols da vitória, o atacante Rafael Navarro comemorou a boa fase com a camisa do Alvinegro e não escondeu a felicidade de poder ajudar o time.



- Só tenho a agradecer a Papai do céu pela boa fase. Estou muito feliz de estar podendo ajudar o Botafogo. Espero poder continuar ajudando para a sequência - disse Navarro ao Premiere.

Vale destacar que Navarro se tornou o artilheiro isolado do Botafogo na Série B, com nove gols. Além disso, ele é o jogador do time com mais assistências na competição, com sete. O camisa 99, que tem contrato com o Alvinegro até o fim do ano, não falou sobre renovação, mas mostrou foco em levar o clube de General Severiano até a elite do futebol brasileiro.



- Eu tenho contrato até o final do ano, vou ficar, vou ajudar o Botafogo a subir para Série A e é isso. Feliz - sintetizou.



Agora, o Botafogo viaja até Alagoas, onde enfrenta o CSA, no Estádio Rei Pelé, às 19h, na próxima quinta-feira. A partida é válida pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.