Pedrinho exalta desempenho do meia-atacante Chay no BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/09/2021 13:00

Rio - O comentarista Pedrinho, do SporTV, destacou um dos principais méritos do técnico Enderson Moreira no comando do Botafogo e aproveitou para comparar com o ex-técnico Marcelo Chamusca, atualmente no Náutico. Durante o "Troca de Passes", o ex-jogador exaltou o desempenho do meia-atacante Chay.

"A mudança mais importante feita pelo Enderson foi trazer o Chay para o meio. O Chamusca usou-o muito na beirada, ele não é um jogador veloz, o Botafogo não tinha muito tempo com a bola e com isso ele tinha muito mais funções defensivas do que ofensivas. Chay é o grande organizador desse time. Quando ele (Enderson) centraliza o Chay, com menos obrigação de fazer uma marcação, jogando atrás do (Rafael) Navarro, com mais liberdade, mais descansado, começa a construir um poder ofensivo melhor. O Botafogo não ganha os jogos por acaso, ganha por merecimento", destacou Pedrinho no programa 'Troca de Passes', do SporTV.



"O Enderson precisa de um trabalho sólido, é um treinador estudioso, de boas ideias, mas que fez escolhas e não dava nem tempo, saía de um clube e ia para outro. É importante ele dar um carimbo de um trabalho bem realizado", concluiu.



Na próxima quinta-feira (23), o Botafogo enfrenta o CSA, às 19h, no Rei Pelé, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na tabela da competição, o Glorioso ocupa a terceira colocação e soma 44 pontos.