Botafogo vive bom momento - Vitor_Silva

Publicado 20/09/2021 09:30

Rio - Após mais uma vitória na Série B, o Botafogo aumentou ainda mais as suas chances matemáticas de voltar para a elite do futebol brasileiro. Com o resultado positivo contra o Náutico, no Nilton Santos, o Glorioso pulou de 74% para 86% de possibilidades de acesso. As informações são do portal "Infobola".

Além do clube carioca, outros dois clubes estão muitos próximos de voltar para a Série A. O líder da competição, o Coritiba já tem 97% de chances de acesso. Logo atrás vem o Goiás com 88%. A distância do Coxa para o Glorioso é de quatro pontos, enquanto o Esmeraldino tem um ponto a mais.

Fechando o G-4 vem o CRB, de Alagoas. Com 41 pontos, a equipe nordestina tem 50% de possibilidades de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022.