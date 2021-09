Alvinegro faz campanha impecável sob o comando de Enderson Moreira - FabioCosta

Publicado 21/09/2021 13:23 | Atualizado 21/09/2021 13:24

Rio - Parecia uma missão complicada no início da Série B, mas o Botafogo arrancou e é um dos grandes favoritos ao acesso à Série A de 2022. Com 100% de aproveitamento no returno e uma brilhante campanha sob o comando de Enderson Moreira (10 vitórias, um empate e uma derrota), o Alvinegro vê o sonho de terminar o campeonato no G4 cada vez mais perto.

Tendo mais 14 jogos pra disputar na Série B e com 44 pontos conquistado, o Glorioso entrou no G4 e já abriu seis pontos do primeiro time fora da zona de classificação. O Guarani é o quinto colocado até o momento e somou 38 pontos.

Para o matemático Tristão Garcia, do site InfoBola, o Botafogo tem 85% de chance de voltar à elite em 2022. Nas contas dele, o chamado "número mágico" para garantir um lugar no G4 é de 64 pontos.

"Bastam 64 pontos. O Botafogo sobe com mais seis vitórias, pois não acredito que este time perca todos os outros oito jogos a serem disputados. Para se classificar de maneira antecipada, aí sim, precisa de mais vitórias", disse Tristão, em contato com o Jornal O Dia.

As chances de acesso podem aumentar ainda na 25ª rodada. O Botafogo enfrenta o CSA, na próxima quinta-feira, fora de casa, e vai em busca da manutenção dos 100% de aproveitamento no segundo turno.

