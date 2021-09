Pedro Castro não tem previsão de retorno - Vitor Silva/Botafogo

Pedro Castro não tem previsão de retornoVitor Silva/Botafogo

Publicado 21/09/2021 18:34

O Botafogo não poderá contar com Pedro Castro para a partida de quinta-feira contra o CSA, fora de casa pela Série B. O volante teve constatada uma lesão muscular na panturrilha direita, segundo divulgado pelo clube, e já está vetado para o duelo. Ele não tem previsão de retorno.

Pedro Castro sentiu o problema muscular logo no início da vitória por 3 a 1 sobre o Náutico, no sábado, aos 13 minutos do primeiro tempo. Luís Oyama entrou em seu lugar e deve ser o substituto natural para começar jogando contra o CSA.



Além de Pedro Castro, o departamento médico do Botafogo também conta com Joel Carli. Já Gatito, Ronald e Romildo estão em transição para a preparação física.