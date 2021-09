Estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo - Reprodução

Publicado 20/09/2021 13:59

Rio - A Justiça do Trabalho determinou o prazo de 15 dias para o Botafogo pagar R$ 1.192.065,03 ao lateral-esquerdo Pedro Rosa, que atuou pelo alvinegro em 2015. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

No fim de 2020, os tribunais já tinha dado ganho de causa ao jogador e estipulado um valor de cerca de R$ 500 mil, após o lateral alegar dispensa do Alvinegro durante o processo de tratamento de uma lesão.

Os valores foram corrigidos e atualizados para mais do que o dobro determinado no início da causa e o Botafogo pode ter mais uma dívida executada se não pagar no prazo estipulado. Pedro Rosa disputou apenas quatro jogos na Série B de 2015 pelo Alvinegro. Atualmente, o lateral-esquerdo defende o Ciricúma na Série C do Brasileirão.