Joel Santana celebra fase do Botafogo - Foto: Reprodução/OsCanalhas

Publicado 22/09/2021 14:33 | Atualizado 22/09/2021 14:37

Rio - O técnico Joel Santana, em seu canal "Podcast do Papai", no YouTube, celebrou a fase do Botafogo nesta temporada pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O ex-treinador do Glorioso aproveitou para destacar que o clube carioca já está "batendo na porta da Série A".

"A Série A está batendo na porta de General Severiano. Fico muito feliz. Ontem fui dar uma caminhada pela rua em Copacabana, o que vi de botafoguenses, a alegria, o sorriso, o bate-papo… O Enderson (Moreira), que surpresa boa para o Botafogo e que final feliz", disse Joel Santana.



"O time está com moral. Não acredito que venha a roer a corda, acertou, está jogando com dignidade e alegria, passou o nervosismo, imprime o ritmo do batuque. Vitória magnífica e merecida (sobre o Náutico). Foi um jogo que não deixou dúvidas, vamos lá que vai dar certo. O Botafogo já pode começar a comemorar e já pode sentir Papai Noel bater na porta com vários presentes para o ano que vem", concluiu.