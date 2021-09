Marco Antonio desfalcará o Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/09/2021 13:22

O técnico Enderson Moreira ganhou mais um problema para escalar a equipe titular do Botafogo para o jogo fora de casa contra o CSA, nesta quinta-feira às 19h pela Série B. Além de Pedro Castro, Marco Antonio não viajará a Maceió por conta de dores musculares, segundo o site 'Ge'. A partida pode levar o Glorioso novamente à vice-liderança da competição, bastando apenas um empate para superar o Goiás, que já jogou 25 vezes.

Essa será a primeira vez que o Marco Antonio fica fora de uma partida do Botafogo na Série B de 2021. Diego Gonçalves é o provável substituto.



Outro desfalque certo é o de Pedro Castro, com lesão na panturrilha direita e sem data de retorno. Luís Oyama, que entrou no lugar do companheiro contra o Náutico, deve começar jogando contra o CSA.



Além de Pedro Castro e Marco Antonio, o departamento médico do Botafogo também conta com Joel Carli. Já Gatito, Ronald e Romildo estão em transição para a preparação física.