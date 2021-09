Gatito Fernández tenta voltar aos gramados - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/09/2021 09:30

Rio - O goleiro Gatito Fernández está bem perto de completar um ano sem jogar pelo Botafogo. Em fase final de recuperação, o paraguaio conta os dois para voltar a atuar. Ao abordar o período sem entrar em campo, o atleta fez questão de agradecer por todo o apoio que recebeu neste momento de dificuldade.

"Sem dúvidas esse período de um ano sem jogar foi o pior da minha carreira. Sem poder fazer o que mais gosto, que é jogar futebol, sem conseguir ajudar meus companheiros em campo. Mas posso dizer também que nunca vou esquecer desse momento por outro motivo: tive pessoas sensacionais ao meu lado, tanto na minha família ou amigos quanto no clube, ou mesmo recebendo mensagens dos torcedores", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



O jogador tem contrato com o Botafogo somente até o fim do ano. Em algumas oportunidades, Gatito deixou claro que tem interesse de renovar contrato com o clube, porém, a prioridade no momento é outra.

Não tivemos como avançar nisso, mas o presidente e o Freeland me passaram que a intenção deles era de renovar depois de voltar a jogar. Mas hoje o foco e pensamento é em estar novamente recuperado. Depois, com calma, vamos conversar sobre este tema nos próximos meses. O importante no momento é o Botafogo voltar para a Série A - afirmou.