Lateral do Botafogo afirma que disputa com Rafael não o preocupa e destaca: 'Estou vivendo um sonho' | Botafogo | O Dia

Daniel Borges destaca concorrência com Rafael na lateral-direita do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Daniel Borges destaca concorrência com Rafael na lateral-direita do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/09/2021 14:34

Rio - Em entrevista ao "Globo Esporte", da TV Globo, o lateral-direito Daniel Borges negou que haja preocupação com a disputa pela vaga na lateral-direita do Botafogo. Pelo contrário, o jogador que está emprestado pelo Mirassol e se firmou como titular do Alvinegro, aproveitou para destacar que "está vivendo um sonho".

"Eu estou vivendo um sonho, aproveitando da melhor maneira possível. Quanto mais pessoas qualificadas estiverem no grupo, vai ser melhor para o clube. Ele foi muito bem recebido e vai ser de suma importância no Botafogo, até porque precisamos de bons jogadores. Acho que o Enderson (Moreira) vai ter dor de cabeça boa. Prefiro pensar e focar no acesso, buscar o acesso e focar no campeonato", destacou o lateral-direito Daniel Borges.



Nesta quinta-feira (23), o Botafogo enfrenta o CSA, às 19h, no Rei Pelé, pela 25ª rodada do Brasileirão Série B. O Glorioso ocupa a terceira colocação e soma 44 pontos na tabela da competição. Por enquanto, não existe previsão para a estreia do lateral-direito Rafael. A comissão técnica pede por paciência para a readaptação do atleta em solo brasileiro.