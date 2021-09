Com uma atuação desastrosa do sistema defensivo, o Botafogo perdeu a invencibilidade no returno da Série B - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/09/2021 21:00 | Atualizado 23/09/2021 21:06

Maceió - Contra fatos não há argumentos. Na pior apresentação sob o comando de Enderson Moreira, o Botafogo perdeu a invencibilidade no returno da Série B do Campeonato Brasileiro com a derrota por 2 a 0 para o CSA, nesta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Não bastasse a atuação bem abaixo da crítica, a lamentável falha na saída de bola de Diego Loureiro facilitou o trabalho de Marco Túlio, autor do primeiro gol. No segundo tempo, Iury Castilho aproveitou a pane coletiva da defesa para decretar o resultado, que fez o CSA pular para o oitavo lugar, com 35 pontos. Com 44, o Glorioso segue em terceiro.

Com expressivos números na gestão de Enderson Moreira - dez vitórias em 12 jogos -, o Alvinegro teve uma atuação irreconhecível no primeiro tempo. Apático na armação, sentiu a falta de Marco Antônio diante da ineficácia de Chay, Warley e Diego Gonçalves em municiar o Navarro. Com a liberação parcial do público, o CSA mostrou garra diante da torcida. Com o maior posse de bola, foi mais incisivo, mas faltou capricho na finalização. No último suspiro, Diego Gonçalves, de cabeça, quase abriu o placar para o Botafogo no fim do primeiro tempo.

A boa chance foi insuficiente para mudar o apático clima deixado. Fato confirmado pela infeliz e equivocada saída de bola do goleiro Diego Loureiro, que originou o gol de Marco Túlio, aos nove minutos. O golpe foi duramente sentido, como demonstrou a total desorganização da equipe. Com o jogo mais aberto, o Glorioso se expôs e numa bobeada coletiva da defesa permitiu a brecha para Iury Castilho aumentar a vantagem, aos 23.

As mexidas de Enderson Moreira não surtiram efeito. A entrada de Ricardinho, Luiz Henrique e Rafael Moura não aumentou o poder de fogo alvinegro, que desperdiçou a chance de ouro de assumir a vice-liderança da Série B. Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Sampaio Corrêa, domingo, às 18h15, no Nilton Santos.

CSA X BOTAFOGO

Local: Estádio Rei Pelé

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Gols: 2º tempo - Marco Túlio (9 minutos) e Iury Castilho (23 minutos)

Cartões amarelos: Ernandes; Kanu e Warley

Cartões vermelhos: -

Público: -



CSA: Thiago Rodrigues, Cristovam (Everton Silva), Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Yuri (Giva Santos) e Gabriel; Marco Túlio (Didira), Iury Castilho (Reinaldo) e Dellatorre (Bruno Mota). Técnico: Mozart



Botafogo: Diego Loureiro, Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Carlinhos (Jonathan Silva); Barreto (Ricardinho), Luis Oyama, Chay (Cesinha); Warley (Luiz Henrique), Diego Gonçalves e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.