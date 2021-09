Botafogo anunciou comercialização de 4.999 ingressos para o confronto contra o Sampaio Corrêa - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo anunciou comercialização de 4.999 ingressos para o confronto contra o Sampaio CorrêaFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/09/2021 12:52

Rio - Após 18 meses longe do Estádio Nilton Santos, cinco mil torcedores terão a oportunidade de reencontrar o Botafogo em sua casa. A partida do próximo domingo (26), contra o Sampaio Corrêa, tem público liberado, mas reduzido e com os protocolos rígidos a serem seguidos contra a Covid-19. O técnico Enderson Moreira ressaltou a importância do apoio da torcida no próximo duelo, mesmo após a derrota sofrida para o CSA.

"Espero que nosso torcedor reconheça tudo aquilo que temos feito e nos dedicado. É um jogo no qual ele precisa jogar com a gente acima de tudo e acreditar. Saímos de uma posição extremamente complicada, muita gente dava como um ano perdido para o Botafogo, e conseguimos nos reerguer dentro da competição. Agora precisamos desse carinho, desse apoio principalmente. Que o botafoguense que vá a campo neste domingo depois de tanto tempo e possa passar esse carinho para todos nós, nos receber bem e acima de tudo acreditar que esse grupo pode retornar o clube à Série A, que foi sempre o principal objetivo do Botafogo na temporada", disse o técnico do Botafogo.

Após uma arrancada incrível sob novo comando, o Botafogo conheceu apenas a segunda derrota em 13 jogos comandados por Enderson. O treinador do Botafogo, que já somou 31 pontos (10 vitórias e um empate), sempre pregou calma e pés no chão sobre a arrancada do Alvinegro na competição. Após a derrota por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (23), o discurso foi o mesmo.

"Fico vendo muita gente que já colocava nossa equipe como classificada, o que é um equívoco enorme. A competição está aberta, tem 39 pontos a serem disputados e pode trazer ainda muitas surpresas. Criamos uma estabilidade boa, mas precisamos continuar firmes, dedicados", pediu o técnico do Glorioso.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (26), às 18h15, contra o Sampaio Corrêa-MA, pela 26ª rodada da Série B.