Publicado 24/09/2021 18:07

Rio - O Juventude acertou a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Santos, que rescindiu com o Botafogo na noite da última quinta-feira (23). O jogador chega ao Alfredo Jaconi para realizar exames médicos e assinar com o clube até o fim da temporada de 2021.

Bem-vindo Guilherme Santos



O novo lateral-esquerdo do Verdão para a sequência da temporada estava no Botafogo-RJ: https://t.co/hiYD3LauCc #ECJuventude pic.twitter.com/opEclZM0UM — E.C. Juventude (@ECJuventude) September 24, 2021

Guilherme Santos chegou ao Botafogo ainda no início da temporada de 2020 e nunca foi unanimidade em General Severiano. Convivendo desde sempre com problemas físicos, principalmente desde a reta final da Série A, o jogador foi perdendo espaço aos poucos e deixou de ser peça importante no elenco do Alvinegro.

Em 2021, com o time na Série B, Guilherme iniciou o ano sendo um dos atletas que fariam parte da reformulação do Botafogo. Apesar da confiança interna e da renovação contratual, o lateral-esquerdo viu o jovem PV e o tão criticado Rafael Carioca com mais prestígio no plantel.

Com problemas pessoais e fora de sintonia com o elenco, Guilherme deixou de fazer parte dos planos de Enderson Moreira. O lateral, então, chega ao Juventude com a missão de ajudar na arrancada da equipe na luta contra o rebaixamento.

O Juventude é o 17º colocado na Série A do Brasileirão, com 23 pontos.