Botafogo foi derrotado na Série B - ESTADÃO CONTEÚDO

Botafogo foi derrotado na Série BESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/09/2021 09:00

Rio - A derrota do Botafogo para o CSA, em Alagoas, encerrou uma sequência positiva do Botafogo na Série B e também reduziu sua chance de acesso para a elite do futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "Infobola", o Glorioso caiu de 86% para 77% de possibilidades de subir para a Primeirona.

O líder Coritiba segue sendo o clube com mais chances de voltar para a Série A. O Coxa tem 96%. Depois vem o Goiás, que está na segunda colocação, com 78%. Fechando o G-4 aparece o CRB, de Alagoas, com 64% de possibilidades de acesso.



A diferença do clube de General Severiano para o quinto colocado que é o Guarani é de três pontos. O Glorioso volta aos gramados no próximo domingo quando recebe o Sampaio Corrêa.