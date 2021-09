Gerson critica atuação do Botafogo - Foto: Reprodução/Canhotinha 70

Publicado 24/09/2021 14:29

Rio - Na última quinta-feira (23), o comentarista Gerson, da Rádio Tupi, criticou o desempenho do time do Botafogo na derrota por 2 a 0 para o CSA, no Rei Pelé, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na ocasião, o ex-jogador destacou que a vitória da equipe alagoana foi justa diante da atuação do clube carioca.

"Vocês estão de brincadeira! Jogaram para caramba esses jogos passados aí, ganharam 10 jogos jogando bem, onde tinha um com a bola tinha três auxiliando, onde tinha um adversário com a bola, tinham três tomando a bola… Hoje ficaram olhando para ontem! CSA muito melhor, já era para ter ganho o primeiro tempo. O Botafogo não jogou nada, fez duas jogadinhas pela ponta com o Warley e mais nada", disse o comentarista Gerson.



"Jogaram o Navarro entre os zagueiros para levar pontapé. O Chay, pulando de um lado para o outro, os caras batendo nele, e não tinha ninguém para trombar os caras, com aquilo roxo para ganhar o jogo! Qual é o problema? Não tem problema nenhum! O time do Botafogo é bom, pega a tabela! No mínimo, o Botafogo poderia empatar o jogo", completou.



Os comentários de Gerson não passaram despercebido pelo setor defensivo do Botafogo. O desempenho de Kanu e Gilvan irritou muito o Canhotinha de Ouro.

"Kanu e Gilvan ficaram brigando contra o Dellatorre, o Dellatorre ganhou todas as bolas. No início do jogo, foram três bolas cruzadas que ele dominou, chutou e quase fez o gol, e os dois olhando para o cara. Tem cabimento isso? Podia ter feito o gol ali logo no início do jogo. Quem é essa Dellatorre? É bom jogador? É, mas tem dois para marcar ele, encosta um e sobra o outro. Mas, não, largavam o cara!".



"O Oyama joga para o lado e para trás, deu um chute de fora da área, é muito pouco. O Warley fez três boas jogadas pelo lado direito, mas nada. O Diego Gonçalves, que é bom jogador, só fez uma jogada, que foi a cabeçada que o goleiro fez uma grande defesa. Não fez mais nada. Time horroroso! Não é esse o time que o botafoguense quer. Foi uma porcaria hoje!", concluiu.