Rafael Navarro chegou ao nono gol na Série B e está na disputa pela artilharia - Vítor Silva/Botafogo

Rafael Navarro chegou ao nono gol na Série B e está na disputa pela artilhariaVítor Silva/Botafogo

Publicado 26/09/2021 20:14

Rio - Com os portões do Nilton Santos fechado para o público desde março de 2020, o Botafogo não decepcionou a torcida no aguardado reencontro neste domingo. Venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, com gols de Rafael Navarro e Luís Oyama, promoveu a estreia de Rafael e assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, cinco pontos atrás do Coritiba, porém, com uma rodada a menos.

Após a desastrosa atuação na derrota por 2 a 0 para o CSA, em Alagoas, o Glorioso contou os reforços de Carli e Marco Antônio para fazer o dever de casa no reencontro com a torcida. 'Mordido', Enderson Moreira não pôde contar com Kanu e Warley, suspensos, mas iniciou o jogo com um trunfo de peso no banco de reservas: Rafael. Ex-Manchester United, o badalado reforço cumpriu o primeiro tempo na função de torcedor e vibrou com o gol de Rafael Navarro, de cabeça, após falta cobrada por Chay, abrir o placar aos 42 minutos.

Até o gol, o Botafogo voltou a encontrar dificuldade na criação. A volta de Marco Antônio melhorou a transição, mas faltou capricho no último passe. De olho em um lugar no G-4, o Sampaio impôs o ritmo mais intenso no início. Aos poucos, os donos da casa equilibraram a posse de bola. O gol, no entanto, foi fruto de uma bola parada. Mérito para o capricho de Chay no cruzamento e para a cabeçada de 'manual' de Navarro, que marcou o nono gol na Série B. Na sequência, Joécio foi expulso após a dupla e dura dividida com Navarro e Chay.

Os torcedores presentes no Nilton Santos certamente apostaram que o Alvinegro, com um jogador a mais, definiria o jogo sem dificuldade no segundo tempo. A ansiedade diminuiu com a esperada entrada de Rafael no lugar de Marco Antônio. E na falta de inspiração, a sorte apareceu. Após bom passe de Carlinhos, Oyama cruzou e o desvio em Allan traiu o goleiro Mota: 2 a 0, aos 32.

Foi suficiente para a equipe se soltar de vez. Sob a batuta de Chay e com os insinuantes dribles de Diego Gonçalves, que quase marcou um golaço na bola que 'beijou' a trave de Mota, o Botafogo controlou o jogo, com o fôlego renovado com a entrada de Matheus Frizzo, Luiz Henrique Ênio e Rafael Moura.



BOTAFOGO X SAMPAIO CORRÊA

Local: Nilton Santos

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Gols: 1º tempo - Rafael Navarro (42 minutos). 2º tempo - Luís Oyama (32 minutos)

Cartões amarelos: Barreto e Frizzo; Watson, Betinho e Mascarenhas

Cartões vermelhos: Joécio

Renda e público: R$ 38.460 para torcedores pagantes 736.



Botafogo: Diego Loureiro, Daniel Borges, Carli, Gilvan e Carlinhos; Barreto (Matheus Frizzo), Oyama e Chay (Ênio); Marco Antônio (Rafael), Diego Gonçalves (Luiz Henrique) e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira



Sampaio Corrêa: Mota, Watson, Joécio, Éder Lima e Mascarenhas; Betinho (Nadson), Ferreira, Eloir (Jean Silva) e Léo Artur (Allan); Pimentinha (Pedroso) e Ciel (Jackson). Técnico: Felipe Surian