Luís Oyama está em alta no Botafogo e já desperta a cobiça de clubes da Série A - Vitor Silva/Botafogo

Luís Oyama está em alta no Botafogo e já desperta a cobiça de clubes da Série AVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/09/2021 14:32

Rio - Uma das muitas apostas do Botafogo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, Luís Oyama se tornou um dos pilares do meio de campo alvinegro. O bom poder de marcação e qualidade na transição despertaram o interesse de clubes da Primeira Divisão. Apesar da revelação, o empresário do volante, Ricardo Almeida, avaliou que o cliente atravessa o melhor momento da carreira e uma possível transferência seria inadequada no meio da competição.

Cria da base do Mirassol, Oyama, de 24 anos, está emprestado até o fim de dezembro. Na negociação, não foi estabelecido valores para a compra dos direitos do volante, mas o Botafogo tem a prioridade de igular qualquer proposta para garantir a contratação definitiva do volante.

"Já houve procura de dois clubes de Série A. Não posso revelar os nomes, mas entendemos que não é a hora para ele sair. Ele está muito feliz no Botafogo, tem tudo para ter o acesso (à Série A), se Deus quiser", disse Almeida ao 'Antenados no Futebol'.

Dono da camisa 5 no Glorioso, Oyama, contratado em maio, já disputou 19 jogos pelo clube e soma dois gols e uma assistência.