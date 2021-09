Alvinegro ocupa a vice-liderança da Série B - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Alvinegro ocupa a vice-liderança da Série BVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 27/09/2021 12:34

Rio - Antes da vitória sobre o Sampaio Corrêa, na noite do último domingo (26), no Estádio Nilton Santos, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, concedeu rápida entrevista ao canal oficial do clube. No aquecimento para a partida, o dirigente prometeu novidades para a temporada de 2022 caso o Alvinegro confirme o esperado acesso à Série A.

Durcesio revelou que o clube planeja aumentar consideravelmente a folha salarial para ter um time competitivo na próxima Série A. Alem disso, o mandatário de General Severiano afirmou que segue tentando renovar com o atacante Rafael Navarro, que tem contrato se encerrando em dezembro deste ano e desperta o interesse de clubes europeus.

"Vamos mais do que dobrar o orçamento do futebol no ano que vem. Temos uma folha hoje de quase R$ 2,5 milhões e vamos passar para R$ 5,5 milhões. Não dá para ser campeão ainda, obviamente, porque as folhas para ser campeão são acima de R$ 150 milhões por ano, mas para ser competitivo", afirmou Durcesio, que completou:

"Fizemos o dever de casa… Recuamos, acertamos o elenco, as peças que não se encaixaram foram embora, talvez um ou outro saia, inclusive o próprio (Rafael) Navarro. Ainda estamos tentando, dando uma cartada… E além do Rafael (lateral-direito) vamos trazer algumas pessoas aí, vocês vão ver."

Na última semana, o Botafogo acertou a rescisão contratual do goleiro Diego Cavalieri, com o atacante peruano Alexander Lecaros e com o lateral-esquerdo Guilherme Santos, que assinou posteriormente com o Juventude para disputar a reta final da Série A.