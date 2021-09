Enderson Moreira comemora vitória do Botafogo e projeta confronto contra o Vitória - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/09/2021 14:49

Neste domingo, o Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Nilton Santos, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro. Após a partida, Enderson Moreira revelou parte do trabalho realizado com a equipe na preparação do duelo, com foco na capacidade reativa do time.



- O que eu conversei com eles é que era muito importante uma demonstração de reação em cima de um resultado negativo para a gente mostrar nossa força de enfrentar e não ficar esperando as coisas aconteceram. Particularmente, não conseguimos jogar no nosso nível nos primeiros 25, 30 minutos, mas conseguimos controlar bem as ações no decorrer do jogo, praticamente sem dar nenhuma chance para eles. Essa competição vai ser disputada até o fim, é muito igual, qualquer time tem capacidade de vencer qualquer equipe. O Botafogo estava em uma situação complicada e conseguimos uma reação. Se conseguimos isso as outras equipes também são capazes - disse.

ESTILO DE JOGO

- Nossa equipe buscou o segundo gol desde o início. Tivemos situações de poder finalizar, terminar jogadas. Tentamos a todo instante fazer o gol. A gente sabe que o Sampaio é uma equipe qualificada, sabe o que quer fazer, é muito rápida, a gente não poderia vacilar. Praticamente não demos chance nenhuma para eles. Jogamos o segundo tempo com a mesma responsabilidade, tentamos pressionar, sempre ficar com a posse. A gente soube lidar com a superiodade numérica.



SEQUÊNCIA

- A gente tem uma forma de jogar e tenta sempre colocar em prática. Tem horas que nossos adversários são melhores que a gente, como foi contra o CSA, também temos que enaltecer a outra equipe. A gente tem que estar preparado para um jogo difícil. É um momento que todo mundo tem interesse na competição, o Vitória joga a vida na competição. Não tem nenhum tipo de facilidade, vamos enfrentar um adversário difícil.



Com o resultado, o Alvinegro subiu para a segunda colocação na tabela, com 47 pontos. Na próxima quarta-feira, o Botafogo encara o Londrina, às 21h30, no Barradão. O jogo será transmitido pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!