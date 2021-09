Botafogo embalou sob o comando de Enderson Moreira - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/09/2021 13:34

Além de não deixar a confiança cair depois do tropeço diante do CSA, a vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no domingo no Nilton Santos, fez o Botafogo voltar a ver suas chances de retorno à Primeira Divisão crescerem novamente. Segundo o site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia, o Glorioso chegou a 86% de possibilidade de acesso.

O alto número já havia sido alcançado há três rodadas, mas caiu para 77% depois da derrota para o CSA por 2 a 0. Além disso, o Botafogo está a quatro pontos do Avaí, quinto colocado e primeiro fora do G-4 da Série B.



Na quarta-feira, o Botafogo voltará a campo para enfrentar o Vitória, fora de casa. Ao contrário do Glorioso, a equipe baiana luta contra o rebaixamento.