Ex-atacante do Botafogo se declara ao clube e revela desejo de retorno ao BrasilFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/09/2021 17:10

Rio - Em entrevista ao "Canal do TF - Tudo sobre o Glorioso", no YouTube, o atacante Erik, atualmente no Changchun Yatai, da China, se declarou ao Botafogo e revelou desejo de retornar ao clube carioca. O jogador planeja voltar para o Brasil em "alto nível e mais maduro ainda".

"É muito especial para mim falar do Botafogo. Todas as vezes que eu receber um convite para falar do Botafogo vou dar uma atenção especial, porque vivi momentos mágicos na minha carreira. Falar dessa torcida, ver que está retornando aos poucos agora, é algo que arrepia mesmo. Muda meu dia quando lembro do Botafogo, são memórias muito boas, minha família tem um carinho gigantesco pelo Botafogo, assim como eu. Apesar de todas as dificuldades, o respeito pelo escudo e o comprometimento eram muito maiores do que problemas salariais, problemas de vestiário, de gestão… Aquilo não era tão importante para mim, mas sim ter foco no treinamento, me preparar e deixar tudo lá dentro. Espero que um dia eu possa voltar, mais maduro ainda e em alto nível" disse o atacante Erik, ao Canal do TF.



"O lado família pesou muito, meu pai com as memórias dele com a camisa do Botafogo, o time que ele tinha no interior com o nome de Botafogo, as cores iguais, o escudo com a estrela, isso me marcou muito. Eu e minha família vivemos intensamente o Rio, foi um comprometimento anormal na minha carreira. O Botafogo mudou o momento da minha carreira e sou muito grato", completou o jogador do Changchun Yatai, da China.

Por fim, o atacante afirmou que tenta acompanhar todas as partidas do Botafogo, mesmo que esteja em outro fuso horário. Além disso, aproveitou para comentar um pouco da trajetória no clube e o motivo que o levou a aceitar a proposta do Yokohama Marinos, do Japão.

"Vesti essa camisa de todas as formas. Vesti no dia a dia do trabalho e quando saía do clube também ainda era o profissional que tinha que respeitar aquela camisa. A carreira do atleta é muito curta e temos que vivê-la intensamente. Eu encontrei a felicidade, ela estava ali no Rio de Janeiro, no Botafogo. Nos primeiros seis meses foi mágico, excepcional, e no retorno foi mais lindo ainda. Tive que pensar no lado da minha família quando saí, não via mais aquele brilho no olhar de querer um algo mais, brigar por título. Aí resolvi buscar um novo desafio no Japão. Continuei acompanhando, torcendo, às vezes acordo para acompanhar porque gosto muito de ver o Botafogo", concluiu.