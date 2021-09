Joel Carli - Fabio Costa

Joel CarliFabio Costa

Publicado 28/09/2021 12:23

Rio - O Botafogo volta a campo pela Série B nesta quarta-feira, contra o Vitória, fora de casa. Depois de espantar o clima ruim com a derrota para o CSA ao vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 0, o Alvinegro irá ao Barradão para lutar por mais três pontos e, com isso se aproximar ainda mais do acesso à Série A. Apesar do certo favoritismo, o técnico Enderson Moreira já tem duas baixa confirmadas para o duelo contra o rubro-negro baiano.

O Botafogo não irá contar com o zagueiro Joel Carli, que voltou recentemente de uma entorse no tornozelo, nem com o lateral-direito Rafael, que ainda busca a melhor forma física para ajudar o Glorioso no restante da temporada.

O clube divulgou no início da tarde desta terça-feira (28) que ambos seguirão no Rio de Janeiro para melhorar o condicionamento físico de olho na partida contra o Avaí, no próximo sábado, no Estádio Nilton Santos.



Para o confronto diante do Vitória, Enderson Moreira terá os retornos do zagueiro Kanu, que deve formar dupla de zaga com Gilvan, e do atacante Warley. Ambos cumpriram suspensão contra o Sampaio Corrêa por terceiro cartão amarelo.