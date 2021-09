Durcesio Mello é o presidente do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 28/09/2021 15:56

Rio - O Botafogo não desistiu de renovar com Rafael Navarro. Segundo informações do "FogãoNet", a diretoria alvinegra vai tentar nas próximas semanas uma "última cartada" para tentar renovar o vínculo com o atacante, que é o artilheiro do time na Série B.

No último domingo, o presidente do clube, Durcesio Mello, deu entrevista à Botafogo TV e afirmou que o clube fará uma nova tentativa, com valores mais próximos aos pedidos pelo jogador e seu estafe. Mas, até o momento, as conversas não têm avançado e a tendência é que ele deixe o clube no final do ano, quando o contrato se encerra.

O Botafogo aposta no bom momento que vem vivendo após a chegada do treinador Enderson Moreira, que fez o time chegar a vice-liderança do campeonato. O clima no clube é de otimismo sobre o acesso à Série A, que fará que o clube tenha uma verba maior e, portanto, oferecer um valor maior de salários e luvas para o atacante.

O camisa 99 de 21 anos já soma 11 gols e nove assistências na temporada e tem se valorizado no mercado. Navarro já atraiu interesse de clubes da Série A do Brasileirão e de times do exterior, como Valladolid (ESP), Vitória de Guimarães (POR), Verona (ITA) e clubes turcos.