Kanu retorna após suspensão automáticaVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/09/2021 15:30

Rio - O Botafogo terá pelo menos uma modificação para o duelo contra o Vitória, nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Barradão. O zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, retorna ao time titular no lugar de Joel Carli, que será poupado.

Além da troca no sistema defensivo, de acordo com o site "GE", o técnico Enderson Moreira tem uma dúvida no ataque. Warley, outro que cumpriu suspensão contra a Bolívia Querida, retorna ao grupo de relacionados e pode entrar no lugar de Marco Antônio pelo lado direito.

Dessa forma, a provável escalação do Botafogo tem: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Carlinhos; Barreto, Luís Oyama e Chay; Marco Antônio (Warley), Rafael Navarro e Diego Gonçalves.

Enderson terá as baixas de Joel Carli e Rafael, que ficam no Rio de Janeiro em preparação para o duelo contra o Avaí, no próximo sábado, no Estádio Nilton Santos. Kayque, com desconforto muscular, também não foi relacionado. Por questões físicas, Gatito Fernández, Hugo, Romildo, Pedro Castro e Ronald seguem fora.