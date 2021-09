Botafogo segue atrás de um patrocínio master - Reprodução

Botafogo segue atrás de um patrocínio masterReprodução

Publicado 29/09/2021 17:23

Rio - O que parecia uma brincadeira pode evoluir para uma parceria concreta. Após interações no Twitter durante a semana, Botafogo e Jontex podem chegar a um novo estágio. Lênin Franco, diretor de negócios do clube, recebeu o contato de um representante da empresa e, agora, buscará um contato para a parceria

Agora, Lênin e o representante da marca de preservativos possivelmente vão iniciar conversas para buscar um consenso sobre uma ativação comercial. O diretor recebeu um retorno da empresa e vai se comunicar com um responsável da companhia. Vale ressaltar que ainda não há nenhum modelo contratual definido.



O Botafogo, claro, tem interesse nessa possível parceria, principalmente se envolver um espaço no uniforme. A Jontex analisa, mas as interações da empresa tiveram um "boom" na web por conta da torcida alvinegra. As partes vão conversar.



Nas redes sociais, os torcedores foram à loucura com as interações da Jontex, que cresceu no Twitter justamente nessas conversas envolvendo o clube de General Severiano.



Recentemente, o Botafogo fechou dois patrocínios: a EstrelaBet, para as mangas, e a Harpia, para a parte traseira do calção. Antes, o clube tinha parceria com a Centrum para a região inferior da parte frontal da camisa.