Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/09/2021 15:30

Rio - O zagueiro Helerson, do Joinville, cobrou o Botafogo na Justiça por R$ 199.951,65 em direitos trabalhistas. De acordo com a defesa do jogador, a dívida se refere a atrasos no pagamento de verbas rescisórias, remuneração, décimo terceiro, FGTS e honorário advocatícios. A informação é do portal "GE".

- Pagamento de ajustes salariais: R$110.671,00

- 13º de 2020: R$20.000,00

- FGTS: R$43.200,00

- Honorários advocatícios: R$26.080,65

A ação do atleta foi ajuizada pelo advogado Neimar Quesada, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ). No entanto, não há uma data para o julgamento da ação. Helerson fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20, de 2016, comandada pelo técnico Eduardo Barroca.

O zagueiro chegou a passar por um período no futebol português e teve problemas de indisciplina, ao furar a quarentena. Por este motivo, o Glorioso decidiu não renovar o contrato com o jogador, que se encerrava em dezembro do ano passado.