Rafael Navarro é artilheiro do Botafogo na Série B - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/09/2021 12:47

Rio - Artilheiro do Botafogo na temporada e um dos destaques da Série B, o atacante Rafael Navarro só tem contrato até o fim de 2021 e uma renovação parece improvável neste momento. O diretor de futebol do Alvinegro, Eduardo Freeland, detalhou o imbróglio das conversas por extensão do vínculo, vê dificuldades, mas ainda acredita na permanência do centroavante para 2022.

"Ainda não desisti, mas ficou mais difícil. Queremos renovar o contrato e a gente acha que ainda é possível. Era uma negociação menos difícil, existia uma questão entre as empresas sócias do Navarro, e se tornou mais complicada a partir da elevação da performance dele. Recebemos duas propostas dos representantes, dissemos sim para a segunda, mas eles entenderam que o aceite já não fazia mais sentido porque talvez tivesse elevado o valor de mercado, na opinião deles", disse Freeland, ao podcast "GE Botafogo".

Rafael Navarro chegou ao Botafogo no fim de 2019 para a equipe sub-20, mas acabou ficando de fora da lista de atletas inscritos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, então foi incorporado ao grupo principal. O atleta não teve destaque nos primeiros jogos e, após a parada por conta da pandemia, desceu para a base. O jogador chegou a ser utilizado na reta final do Brasileirão Série A e chamou atenção de torcedores e dirigentes.

De acordo com Eduardo Freeland, as conversas por uma extensão contratual começaram já em fevereiro deste ano, quando o clube estava encerrando sua participação na Série A e planejando a temporada na Série B.

"Cheguei no dia 26 de janeiro e tenho algumas informações do que aconteceu antes, mas não posso dizer exatamente o que houve. Cheguei até a enfrentá-lo no sub-20 quando ainda estava no Flamengo. O protocolo que eu adoto é: jogadores em quem temos interesse, precisamos de no mínimo 18 meses de antecedência ao fim do contrato para renovar. Às vezes, até um pouco antes. O que eu ouvi é que não existia uma preocupação com renovações com essa antecedência toda até porque ele subiu para o profissional antes e teve dificuldades técnicas. Isso foi o que me passaram. O Navarro só jogou contra o Palmeiras como titular porque o (Matheus) Babi chegou atrasado em um treino na semana e estávamos em um processo de choque de ordem, de não aceitar certos comportamentos. Jogou, fez um bom jogo e um gol muito bonito. Isso foi em 2 de fevereiro. No decorrer do mês, fiz os contatos e estou tentando desde então", revelou.

Mesmo com algumas desavenças entre as partes para chegarem a um acordo, Freeland exaltou o comportamento de Rafael Navarro enquanto ainda é jogador do Botafogo.

"Ele tem sido extremamente profissional. Ainda tenho expectativa de que consigamos chegar num acordo, é um jogador que obviamente queremos manter. O dia a dia me preocupava, mas ele segue focado, trabalhando, sentiu um desconforto no posterior da coxa semana passada, se recuperou rápido e foi para o jogo", disse o dirigente.