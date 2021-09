Recuperado de uma lesão muscular, Jonathan Lemos não joga desde maio e fará a estreia na Série B - Divulgação

Publicado 29/09/2021 21:09

Salvador - Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, o Botafogo, de olho na ponta da tabela, terá novidades para o confronto com o Vitória, nesta quarta-feira, às 21h30, no Barradão. Na zaga, Kanu, que cumpriu suspensão no triunfo sobre o Sampaio Corrêa, será o substituto de Carli, poupado pela comissão técnica. Na lateral direita, Jonathan Lemos foi o escolhido de Enderson Moreira para iniciar o jogo, mesmo com Daniel Borges e Warley à disposição.

Com a dupla confirmada como opção no banco de reservas, Jonathan Lemos fará sua estreia na Série B. Ex-Coritiba, o lateral estava afastado dos gramados desde maio, quando sofreu uma lesão muscular na coxa, reto femoral.

Além de Carli, o lateral-direito Rafael, ex-Manchester United, permaneceu no Rio para aprimorar a forma física. Ambos estão nos planos da comissão técnica para o duelo contra o Avaí, sábado, no Nilton Santos. Contra o Vitória, o Glorioso está confirmado com a seguinte formação: Diego Loureiro, Jonathan Lemos, Kanu, Gilvan e Carlinhos; Barreto, Luís Oyama e Chay; Marco Antônio, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

O goleiro Douglas Borges, o lateral-direito Daniel Borges, o zagueiro Ewerton, o lateral-esquerdo Jonathan Silva, os volantes Matheus Frizzo e Ricardinho, o meia Luiz Henrique e os atacantes Warley, Ênio, Matheus Nascimento e Rafael Moura são as opções no banco de reservas.