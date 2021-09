Botafogo anunciou comercialização de 4.999 ingressos para o confronto contra o Avaí - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/09/2021 12:50

Rio - Com promoção, o Botafogo divulgou na tarde desta quinta-feira (30) a abertura da venda de ingressos para o duelo contra o Avaí, no próximo sábado (2/10), às 19h, pela 28ª rodada da Série B. A diretoria alvinegra repete os protocolos para entrada no Estádio Nilton Santos e mantém a carga de 4.999 ingressos disponíveis para comercialização.

Para acesso ao estádio, além de garantir o ingresso, os torcedores deverão comprovar vacinação e realizar o exame de Antígeno de Covid-19 em um dos laboratórios credenciados pela empresa que faz parceria com o clube.

Pessoas com 50 anos ou mais, precisam apresentar comprovante da primeira e segundas dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante). Pessoas até 49 anos precisam presentar comprovante da primeira dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante). Para os menores de 15 anos não será necessária a comprovação do esquema vacinal.

Os ingressos variam de R$ 10 a R$ 60 nos setores Norte e Leste Inferior, e de R$ 20 a R$ 160 no setor Oeste Inferior. Sócios-torcedores possuem descontos nos ingressos e os que assinaram o pacote completo da temporada de 2020 têm o acesso através de check-in na plataforma do clube.