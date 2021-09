Enderson Moreira - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Enderson MoreiraFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/09/2021 10:45

Rio - O Botafogo começou imponente na partida contra o Vitória, na noite da última quarta-feira, mas acabou perdendo o ritmo e ficou no 0 x 0. O Alvinegro não conseguia criar e o sufoco que deu no time baiano ficou apenas nos 15 primeiros minutos de jogo.

Para o treinador, Enderson Moreira, o time falhou em marcar quando estava bem e isso deixou a partida mais equilibrada. Conforme ele, quando Kanu foi expulso, o cenário mudou e o time precisou dividir as atenções para outros aspectos.

"Acho que a gente começou bem o jogo, conseguimos controlar as ações e desempenhamos bem esse papel. Começamos nos 15 minutos iniciais com uma presença mais forte e como não conseguimos fazer o gol, o jogo vai se equilibrando. Nosso segundo tempo não conseguimos voltar tão bem. Depois da expulsão virou um outro jogo que precisamos concentrar em alguns aspectos, defender bem e explorar algumas situações com inteligência. No finalzinho conseguimos imprimir algumas situações boas de bola parada. Buscamos sempre vencer o jogo, esse é o nosso objetivo", afirmou o treinador.

A surpresa na partida ficou por conta da opção de Enderson Moreira em colocar Jonathan Lemos, que não jogava desde maio por lesão, para a lateral direita no lugar de Daniel Borges, que vinha sendo titular. Segundo o treinador, a ideia era poupar Daniel e junto dar oportunidade para Jonathan, que já vinha sendo relacionado desde o começo do mês.

"O Daniel Borges fez todos os jogos comigo e é o jogador com maior minutagem desde que eu cheguei. Estávamos com o Jonathan machucado e ele se recuperou. É um jogador que confiamos muito. Achamos que era interessante começar hoje em função dessa sequência do Daniel, porque pode ser que daqui a pouco a gente precise por uma situação de cartão ou qualquer tipo de problema. Como estamos fazendo quatro jogos num período muito curto, vimos que era necessário tomar essa providência para que ele não fizesse 90 minutos que poderia nos trazer algum problema na frente", concluiu.