Enderson Moreira é o técnico do Botafogo - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 30/09/2021 13:26

Rio - O Botafogo entrou em campo na última quarta-feira pela Série B e ficou no empate sem gols com o Vitória. O resultado fez o clube carioca reduzir um pouco suas chances de acesso para a Série A. De acordo com o portal "Infobola", o Glorioso agora tem 82% de possibilidades matemáticas de voltar para a elite do futebol brasileiro.

Antes da rodada, o clube carioca tinha 86%. Mesmo com o empate, o Glorioso continua na segunda colocação. O líder Coritiba, que empatou com o Confiança, em casa, tem 97% de chances de acesso. Depois do clube carioca, que está em segundo, o CRB aparece com 64%. O Avaí fecha o G-4 com 60%.



Depois de jogar fora de casa, o Botafogo tem dois desafios importantíssimos em casa, que em caso de vitória, podem praticamente selar o seu acesso para a Série A. O Glorioso recebe o Avaí e o CRB, dois clubes que estão no G-4, nas próximas rodadas.