Fotos! Musa do Botafogo revela que já recebeu oferta tentadora por uma noite de sexo

Rio - A musa do Botafogo, Cristina Mendonça é modelo internacional e mora na Itália. Porém, engana-se quem pensa que a sua vida é como um conto de fadas. Ela falou sobre as experiências negativas que existem na carreira.

"A vida de modelo não é um conto de fadas , principalmente aqui fora , pra uma modelo internacional como eu. A gente sofre pra caramba. É assédio atrás de assédio , é a pouca remuneração , as taxas de agência , a saudade da família que tá em outro país , as propostas mega ultra indecentes que a gente recebe todo dia e isso tudo é real, acontece de verdade. Só que nem todo mundo mostra. Eu vivo nesse mundo há mais de 6 anos. Já vi e já engoli muita coisa , mas quem sou eu pra julgar ! A gente tem o livre arbítrio e a liberdade de expressão faz quem quer e aceita quem quer, ninguém te amarra e te obriga a fazer nada se você não quiser", pontua a beldade.



A modelo revela que já recebeu propostas tentadoras. "Na minha última ida a Dubai , me ofereceram um Porsche Cayenne por um final de semana na casa de um Sheik com suas 3 mulheres e filhos , que pra eles é normal. Resumo da ópera, eu continuo sem carro e andando de Uber", brinca.



Além do assédio, Cristina relata que já foi discriminada e até pensou em desistir da carreira de modelo. "Em todo lugar do mundo a gente sofre esse tipo de preconceito. Mas aqui na Itália, eu nunca sofri esse tipo de preconceito. Eu sofri sim racismo no começo da minha carreira , cheguei até desistir de tudo , mas graças a Deus eu sou uma pessoa forte e isso não me abala mais", finaliza.

Relatar erro