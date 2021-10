Botafogo negocia contrato profissional com 'sósia de Marcelo Moreno' - Foto: Reprodução/Instagram

Botafogo negocia contrato profissional com 'sósia de Marcelo Moreno' Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2021 19:57

Rio - O Botafogo está em negociações avançadas com o atacante Rhenzo Alcon, de 17 anos, que é destaque do sub-17 e promessa das categorias de base do Glorioso. Além disso, o jogador é conhecido como o "sósia de Marcelo Moreno". O contrato do jogador pode assinar um novo vínculo por três anos. A informação é do portal "UOL".

O atacante é constantemente convocado para a seleção da Bolívia sub-17 e possui uma história de vida parecida com a de Marcelo Moreno, atacante do Cruzeiro, além de estar em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho e deve retornar aos gramados em outubro. A possibilidade é de que inicie a temporada de 2022 efetivado na equipe sub-20 do Botafogo.

Rhenzo Alcon é filho de mãe boliviana com pai brasileiro, da mesma forma que o atacante do Cruzeiro. O jogador aos 15 anos se naturalizou boliviano e integrou o país nas categorias de base. Além disso, o jogador se assemelha fisicamente com o veterano, corte de cabelo, cor de pele, estatura e jogar com a camisa "9".