Joel Carli - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/10/2021 11:14

Rio - Para o capitão do Botafogo, o zagueiro Joel Carli, o time tinha a obrigação de vencer em casa. No entanto, depois de abrir o placar contra o Avaí, o Glorioso levou a virada e acabou saindo derrotado do Estádio Nilton Santos.

"Sabíamos que poderia acontecer essa bola no jogo e não conseguimos resolver. Jogo difícil, o Avaí joga bem, mas não há desculpas. Em casa temos que ganhar, é obrigação. Não conseguimos, agora temos outra final contra o CRB", afirmou o zagueiro em entrevista após o jogo.

No segundo tempo, os ânimos estavam a flor da pele e o treinador Enderson Moreira chegou a discutir com alguns torcedores que estavam no setor Oeste. Ao fim da partida, o Glorioso deixou o campo sob vaias, algo que para Carli, pode ser visto como normal.

" É normal, todos estão chateados. Nós também estamos, queríamos ganhar aqui para conseguir essa distância (para o quinto colocado). Infelizmente não conseguimos o resultado que tínhamos pensado e todos ficam bravos, é normal no futebol", concluiu o defensor