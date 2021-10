Durcesio Mello é o presidente do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/10/2021 12:11 | Atualizado 02/10/2021 12:13

Rio - Desde 2018, o Botafogo não tem feito pagamento referente ao recolhimento do FGTS de funcionários e jogadores do clube. A falta de depósitos fez com que o zagueiro Lucas Mezenga movesse um processo contra o clube. As informações são do portal "ge.com".

Devido ao não pagamento dos direitos trabalhistas, o Botafogo fica vulnerável a outros processos similares. Até o momento, apenas o defensor entrou com uma ação sobre a falta de pagamento.

O depósito do FGTS não se encaixa no acordo feito na Justiça em parceria com o Sindeclubes - que garante ao Botafogo o pagamento dos salários. O direito trabalhista era pago com dinheiro da Timemania, mas o clube não recebe mais este valor desde que perdeu a Certidão Negativa de Débito.

Em nota ao "ge.com", o Botafogo se posicionou sobre o problema com o não pagamento do FGTS:

"O Botafogo tem sido transparente em seus posicionamentos sobre as dificuldades financeiras e apresentado publicamente os movimentos na Justiça para administrar as pendências existentes. Há um plano criterioso de regularização das dívidas, que vem sendo cumprido em total alinhamento com o espírito da lei da SAF. O Clube está em diálogo permanente com atletas e colaboradores expondo suas dificuldades financeiras especialmente para honrar salários em dia, obrigação máxima de todo gestor", afirmou o clube.

A diretoria do glorioso pode ainda se resguarda na lei que flexibilizou as regras para a facilitar a gestão dos clubes em meio a pandemia. Entre elas, a derrubada de forma temporária do recolhimento do FGTS. O STF estendeu a condição, de forma indeterminada, o que é benéfico para o alvinegro.