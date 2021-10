Botafogo foi derrotado pelo Avaí - ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Botafogo foi derrotado pelo Avaí ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/10/2021 20:55 | Atualizado 02/10/2021 21:03

Rio - O torcedor do Botafogo que foi ao Nilton Santos assistir a partida contra o Avaí não teve motivos para se alegrar. Dentro de casa, o Glorioso não teve uma boa atuação e acabou sendo derrotado pelo clube catarinense. Com direito a gol de Bruno Silva, ex-jogador alvinegro, o Glorioso perdeu de virada para a equipe de Santa Catarina por 2 a 1 e ainda viu o adversário o ultrapassar na tabela. Agora, o clube de General Severiano está em segundo lugar.

O resultado encerrou uma sequência de sete vitórias seguidas do Botafogo no Nilton Santos na competição. A última derrota alvinegra havia sido contra o Goiás em jogo que o clube carioca foi comandado pelo treinador do sub-20 Ricardo Resende. Com o tropeço contra o Avaí, o Glorioso tem apenas um ponto de vantagem em relação ao CRB, de Alagoas, primeira equipe fora do G-4 da competição.



O primeiro tempo entre Botafogo e Avaí foi de poucas emoções no Nilton Santos. Dono da casa, o Glorioso não conseguiu se impor e teve menos posse de bola que o rival. Os catarinenses também pouco ameaçaram e só chegaram com perigo nos últimos minutos da partida.

A primeira chegada com perigo da etapa inicial aconteceu somente aos 31 minutos. Marco Antônio recebeu lançamento e tocou com categoria na saída de Glédson. No entanto, o gol acabou sendo anulado, porque o jogador do Botafogo estava em condição irregular.

O Avaí, que foi melhor na primeira etapa, também pouco criou e respondeu somente nos acréscimos. Aos 46 minutos, Edilson, ex-jogador alvinegro, cobrou falta, a bola desviou em Barreto e passou próximo de meta alvinegra, assustando o goleiro Diego Loureiro.

A segunda etapa começou com o Botafogo abrindo o placar. Com apenas três minutos, Chay cobrou escanteio, Diego Gonçalves cabeceou para o fundo das redes, após ganhar na disputa com Alemão e Diego Renan.

O gol fez o Botafogo melhorar na partida e buscar mais o ataque que no primeiro tempo. Porém, no futebol, às vezes, a justiça nem sempre acontece. Na primeira chegada, o Avaí empatou o jogo. Jean Cléber levantou bola na área, a defesa do Botafogo não cortou e ela acabou morrendo no fundo das redes de Diego Loureiro.

O empate deixou os ânimos um pouco mais quentes no Nilton Santos. Incomodado com algumas críticas, o técnico Enderson Moreira pediu apoio dos torcedores no estádio e chegou até mesmo a discutir com os alvinegros.

Aos 35 minutos, a situação ficou ainda mais difícil para o Glorioso na partida. Após bela jogada de Jadson, a bola chegou a Romulo que finalizou, o goleiro Diego Loureiro soltou a bola e Bruno Silva, ex-jogador do Botafogo, apareceu para cumprir a "Lei do Ex" e virar o jogo para os catarinenses.

Atrás do placar, o Botafogo não conseguiu se recompor ao ponto de buscar o empate na partida. Sem organização, o ataque alvinegro foi facilmente interceptado pelos catarinenses que levaram a melhor e conseguiram os três pontos.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 2 AVAÍ



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Cartões amarelos: Barreto (Botafogo); Vladimir (Avaí) e Renato (Avaí)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Diego Gonçalves (Botafogo), aos 3 minutos do 2º tempo; Jean Cleber (Avaí), aos 16 minutos, e Bruno Silva (Avaí), aos 34.



BOTAFOGO: Diego Loureiro; Daniel Borges (Ênio), Carli, Gilvan e Carlinhos; Barreto, Luís Oyama e Chay; Diego Gonçalves (Warley), Marco Antônio (Rafael) e Rafael Navarro. Técnico: Enderson Moreira.



AVAÍ: Glédson; Edílson, Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Lourenço (Jadson) e Jean Cléber (Wesley Soares); Vinicius Leite (Valdívia), Copete (Renato) e Jonathan (Rômulo). Técnico: Claudinei Oliveira.