Durcesio Mello, presidente do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Durcesio Mello, presidente do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/10/2021 11:29

Rio - O Botafogo terá um desfalque importante na reta final da Série B: as torcidas organizadas do clube foram punidas e ficarão um mês longe dos estádios. Segundo nota oficial publicada pelas torcidas "Loucos Pelo Botafogo", "Torcida Jovem do Botafogo" e "Fogoró", o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) puniu as organizadas por 30 dias devido a um protesto realizado em 2020.

Com a condenação, fica proibido o uso de faixas, bandeiras e baterias dessas organizadas nos jogos do Glorioso. A punição já pôde ter sido percebida na partida do último sábado, contra o Avaí, no Estádio Nilton Santos.

A manifestação que acarretou na punição foi organizada em 31 de outubro de 2020, na sede de General Severiano e foi feita de forma pacífica. Na época, as torcidas estavam contra a diretoria e o Comitê Executivo de Futebol, que levaram o Botafogo ao rebaixamento.