Presidente do Botafogo, Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/10/2021 15:12

Rio - Nesta segunda-feira (4), o Botafogo colocou o zagueiro Ewerton Porto, de 20 anos, na lista de renovações do Glorioso e integrou o atleta ao profissional, após imbróglio na Justiça com Lucas Mezenga que havia pedido rescisão contratual. No entanto, Ewerton possui contrato até novembro e negocia extensão do vínculo às pressas com o clube carioca. A informação é do portal "GE".

Ewerton Porto é um dos destaques do sub-20 e já passou uma boa impressão para a comissão técnica na partida contra o Vitória, após entrar em campo na expulsão do zagueiro Kanu. O jogador, de 20 anos, se destacou pelo Mirassol na Copa São Paulo de Futebol Júnior e está emprestado.

O Botafogo enfrenta o CRB, na próxima sexta-feira (8), às 19h, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Glorioso atua na terceira colocação e soma 48 pontos na tabela do torneio.